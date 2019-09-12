CATANIA. VIOLANO L’OBBLIGO DI FIRMA: ARRESTATI

Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, hanno posto agli arresti domiciliari Orazio LITRICO di 3...

Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, hanno posto agli arresti domiciliari Orazio LITRICO di 38 anni e tradotto invece, nel carcere di Piazza Lanza, il 22enne Anthony PATRIZIO.

Gli arrestati infatti, avendo più volte violato le prescrizioni impostegli dall’obbligo di presentazione alla P.G., sono stati segnalati dai Carabinieri all’A.G. che ne ha così disposto l’aggravamento della misura cautelare già sofferta.