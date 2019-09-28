CATANIA, VIOLENZA SESSUALE IN VIALE FLEMING: VITTIMA FUGGE E LO INCASTRA CON UNA FOTO

Lo scorso 26 settembre, la Polizia di Stato dopo una efficace attività investigativa svolta in particolare dalla sezione atti giudiziari e da una pattuglia dell’Upgsp di Catania, ha arrestato per il r...

Lo scorso 26 settembre, la Polizia di Stato dopo una efficace attività investigativa svolta in particolare dalla sezione atti giudiziari e da una pattuglia dell’Upgsp di Catania, ha arrestato per il reato di violenza sessuale e violenza privata Antonio Salvatore Taglieri, classe 1985, che aveva appena perpetrato l’attività criminosa nei confronti di una giovane donna adescata su una pubblica via.

I fatti hanno avuto inizio quando una donna, mentre attraversava a piedi il viale Fleming, veniva affiancata dal predetto il quale, autonomamente, compiva atti osceni continuando a guardarla e, subito dopo, scendeva dalla propria autovettura e iniziava a palpeggiarla nonostante le urla e la resistenza opposta dalla giovane.

La malcapitata è riuscita a scappare dal suo aguzzino riuscendo a fotografare la targa dell’autovettura.

Grazie all’intervento tempestivo della pattuglia, Taglieri veniva raggiunto nella propria abitazione, dove era rincasato da pochi minuti.

L’uomo, già con precedenti specifici è stato tratto in arresto e tradotto alla casa circondariale di piazza Lanza in attesa della convalida del Gip, su disposizione del Pm di turno.