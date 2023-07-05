CATANIA. VIOLENZA SESSUALE SULLE ALLIEVE (anche minorenni) SOSPESO ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA

Istruttore di scuola guida avrebbe usato violenza sessuale nei confronti di diverse donne, anche minorenni. E’ questa l’accusa contestata dalla Procura della Repubblica di Catania ad un istruttore di...

Istruttore di scuola guida avrebbe usato violenza sessuale nei confronti di diverse donne, anche minorenni.

E’ questa l’accusa contestata dalla Procura della Repubblica di Catania ad un istruttore di guida di 51 anni, accusato di violenza sessuale continuata e aggravata, nei confronti del quale ha richiesto e ottenuto il provvedimento cautelare del divieto temporaneo di esercitare la professione di istruttore di guida, con interdizione totale delle attività ad essa inerenti.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale etneo.

Le indagini, in uno stato del procedimento nel quale non si è ancora realizzato il contraddittorio tra le parti, sono state state svolte dai carabinieri della Compagnia Piazza Dante.

Si conterebbero almeno sette episodi di violenza sessuale dal 2020 ad oggi nei confronti di allieve, due delle quali al momento dei fatti due erano appena maggiorenni e cinque erano minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Secondo quanto accertato, l’uomo negli anni ha cambiato diverse autoscuole della provincia etnea.

Le indagini sono state avviate a seguito di una violenta aggressione subita dall’indagato nella serata del 30 giugno scorso nel quartiere Picanello in seguito alla quale aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni per una frattura di una costola, un trauma cranico e tagli da lametta al volto.

Ad aggredirlo erano stati i genitori di una ragazzina che circa tre anni prima, quando aveva ancora 14 anni, avrebbe subito abusi durante le lezioni di guida per il conseguimento della patente per la minicar.

Il padre e la madre della ragazza gli avevano urlato contro l’accusa di essere un ‘pedofilo’.