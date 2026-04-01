Catania, visita del Generale dei Carabinieri: tappa a Paternò e nei centri dell’hinterland

Nei giorni scorsi, il Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha effettuato una visita istituzionale ai Reparti dipendenti del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, incontrando il personale e verificando da vicino l’operatività delle articolazioni territoriali.

Nel corso della visita, il Comandante della Legione ha avuto modo di confrontarsi con i militari impegnati quotidianamente nei servizi di controllo del territorio, partecipando a briefing operativi e visitando le strutture delle Compagnie e delle Stazioni, con particolare attenzione alle realtà di Paternò, Biancavilla, Belpasso e della Stazione Aeroporto di Catania.

La prima giornata ha visto il Generale Del Monaco giungere presso la Compagnia di Paternò, dove, accolto dal Comandante, Capitano Marco Savo, ha incontrato il personale, visitato i locali del reparto e poi approfondito le principali attività operative svolte sul territorio.

Nella giornata successiva, la visita è proseguita presso le Stazioni di Biancavilla e Belpasso, dove il Comandante della Legione ha salutato i militari dei reparti, approfondendo con loro le dinamiche operative e le criticità dei territori di competenza, per poi recarsi, nel pomeriggio, presso la Stazione Carabinieri Aeroporto di Catania, presidio strategico per la sicurezza dello scalo e dei flussi di passeggeri.

Nel corso degli incontri, il Generale ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno, la professionalità e il senso del dovere dimostrati quotidianamente dai Carabinieri, sottolineando l’importanza della capillarità delle Stazioni quale presidio fondamentale di legalità e punto di riferimento per la cittadinanza.



