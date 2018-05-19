CATANIA: Visite al pubblico a bordo di nave Euro e nave Numana
Dal 18 al 20 maggio la fregata Euro e il cacciamine Numana della Marina Militare sosteranno nel porto di Catania,al termine dell’esercitazione Mare Aperto, svoltasi per dieci giorni nel Mediterraneo Centrale, insieme alle componenti delle altre forze nazionali e Nato, con lo scopo di favorire il processo di integrazione per assicurare la difesa degli interessi nazionali.
Da sabato 19 maggio a domenica 20 maggio, Nave Euro e Nave Numana saranno ormeggiate nel porto di Catania.
Le unità navali saranno visitabili nei seguenti giorni e orari:
Fregata Euro:
Sabato 19 maggio
dalle 10.00 alle 12.00
Domenica 20 maggio
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Cacciamine Numana
Domenica 20 maggio
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.