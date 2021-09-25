CATANIA. VOLEVA ACCOLTELLARE GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA DEL SUPERMERCATO: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato di origini tunisine di 31 anni, poiché ritenuto responsabile di rapina.L’uomo, dopo aver introdotto nello...

L’uomo, dopo aver introdotto nello zaino diversi generi alimentari razziati all’interno del supermercato della catena Decò di piazza Cavour, si stava per allontanare dall’esercizio commerciale quando due addetti alla sicurezza, accortisi del furto, lo hanno inseguito e bloccato impedendo di fatto al malvivente di estrarre dalla tasca dei pantaloni un coltello a serramanico con il quale presumibilmente voleva colpirli, fino all’arrivo dei carabinieri che lo hanno perquisito, disarmato ed ammanettato.

L’arma è stata sequestrata, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita al direttore del punto vendita.