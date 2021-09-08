CATANIA: VOLEVANO IMBARCARSI CON MANGANELLO E TIRAPUGNI, DUE DENUNCIATI

L’Ufficio di Polizia di Frontiera a seguito di attività volta alla repressione dei reati in genere e in specie alla tutela e sicurezza in ambito aeroportuale, ha accertato e deferito alla locale Procu...

A cura di Redazione 08 settembre 2021 09:01

Condividi