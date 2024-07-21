CATANIA. VUOLE SALIRE SULL’AEREO CON UN CARICATORE E I PROIETTILI IN VALIGIA: FERMATO E DENUNCIATO

Sempre alta l’attenzione della Polizia di Frontiera in una stagione affollata come questa che vede il passaggio di migliaia di passeggeri dall’Aeroporto di Catania.I puntuali controlli eseguiti dagli...

Sempre alta l’attenzione della Polizia di Frontiera in una stagione affollata come questa che vede il passaggio di migliaia di passeggeri dall’Aeroporto di Catania.

I puntuali controlli eseguiti dagli operatori posti ai varchi di controllo e dagli agenti della Polizia di Frontiera hanno consentito di rinvenire, all’interno del bagaglio di un passeggero di 45 anni, di nazionalità svedese, un caricatore per pistola, corredato da 10 cartucce inesplose calibro 9.

L’uomo infatti, stava per imbarcarsi sul volo diretto a Copenaghen, ma sottoposto ai controlli di sicurezza, è stato trovato in possesso del caricatore e delle cartucce, di cui peraltro non ha neanche giustificato il lecito possesso.

Pertanto, dopo le formalità di rito, il 45enne, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per detenzione abusiva di armi o munizioni, mentre il caricatore e le cartucce sono state poste sotto sequestro.