CATANIA, WEST NILE: NESSUN CASO RILEVATO MA RESTA ALTA L’ATTENZIONE

CATANIA – Proseguono senza interruzione in provincia di Catania le attività di prevenzione e sorveglianza per il virus West Nile e altre malattie trasmesse da vettori, nell’ambito del Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi. Sul versante veterinario, le attività sono condotte dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Catania, diretto da Emanuele Farruggia.

Ad oggi, sul territorio provinciale, non sono stati rilevati riscontri positivi al virus nelle zanzare o negli animali e non sono pervenute segnalazioni di casi umani.

Un quadro rassicurante che non determina, tuttavia, alcun abbassamento del livello di attenzione. La Sicilia è infatti inserita anche per il 2026 tra le aree ad alto rischio di trasmissione e sul territorio della provincia di Catania è attivo un sistema integrato di sorveglianza che interessa i casi umani, gli equidi, gli uccelli selvatici e le popolazioni di zanzare.

Otto trappole e controlli ogni quindici giorni sul territorio

Il monitoraggio delle zanzare viene condotto dai veterinari dell’Asp di Catania attraverso otto trappole distribuite sul territorio provinciale, comprese le aree del Porto e dell’Aeroporto di Catania. Le catture vengono effettuate ogni quindici giorni e, dall’inizio dell’anno, ne sono state eseguite 117.

Le zanzare catturate vengono analizzate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Tra le specie presenti sul territorio è stata rilevata anche la Culex pipiens, che può trasmettere il virus West Nile. Ad oggi, tuttavia, nelle zanzare analizzate non è stata rilevata la presenza del virus.

L’importanza di mantenere alta l’attenzione è confermata anche dal quadro nazionale. Secondo l’ultimo Report dell’Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 26 agosto, dall’inizio della sorveglianza sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile Virus, 223 dei quali nella forma neuro-invasiva.

La prevenzione comincia anche da casa: cosa possiamo fare

La lotta alle zanzare non riguarda soltanto gli interventi effettuati sul territorio. Giardini, balconi, terrazzi, cortili e spazi privati possono diventare luoghi di proliferazione delle zanzare in presenza di piccoli ristagni d’acqua.

Per questo la collaborazione dei cittadini è fondamentale: bastano pochi minuti per controllare balconi, terrazzi, giardini e cortili ed eliminare quei piccoli ristagni d’acqua nei quali le zanzare possono proliferare. Un piccolo gesto, se fatto da tutti, può fare la differenza.

L’invito dei veterinari dell’Asp di Catania è semplice: dedicare qualche minuto al controllo degli spazi intorno a casa e verificare che non ci siano condizioni favorevoli alla proliferazione delle zanzare. In particolare: