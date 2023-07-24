CATANIA: ZONE SENZA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA, CITTADINI PROTESTANO IN STRADA – FOTO

Proteste il sabato sera, nel popoloso quartiere Cibali di Catania, per la continua mancanza di energia elettrica. Tanti cittadini, sono scesi in strada, bloccando il passaggio con bidoni dell’immondiz...

Proteste il sabato sera, nel popoloso quartiere Cibali di Catania, per la continua mancanza di energia elettrica. Tanti cittadini, sono scesi in strada, bloccando il passaggio con bidoni dell’immondizia e pallets di legno, esasperati dalla continua mancanza di energia elettrica, che oltre e causare gravi disagi, ha creato danni non indifferenti.

Infatti le alte temperature hanno guastato i cibi in frigo, oltre ad impedire l’utilizzo di condizionatori e in molti casi anche della normale acqua per il non funzionamento delle pompe e autoclavi. I cittadini hanno chiesto il ripristino dell’energia elettrica e il ritorno alla normalità.

Sul posto sono arrivate pattuglie della polizia e dei carabinieri che in serata hanno rimosso i blocchi.

A Catania, da qualche giorno intere zone sono prive di energia elettrica, con gravi problemi per i residenti. Il tutto causato da continui guasti alle linee elettriche.

L’enel ha messo in campo tutte le sue forze per sistemare i guasti, con tecnici fatti arrivare anche da altre regioni, ma purtroppo senza grandi miglioramenti.

In serata anche il sindaco Enrico Trantino è andato a parlare con i manifestanti, mettendo a disposizione le risorse del Comune, che oltre ad attivare il Coc, ha predisposto dei punti di ristoro alle ciminiere. Ma ad oggi la situazione è ancora grave. Grazie a Roberto Viglianisi