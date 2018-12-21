CATANIA:BACCALÀ SBIANCATO CON LA CALCE, SEQUESTRATE 6 TONNELLATE

Nell’ambito dell’operazione “Confine illegale” la Guardia costiera ha eseguito una serie di controlli che hanno portato a partire dal mese di novembre a 700 sanzioni e al sequestro di oltre 80 tonnell...

Nell’ambito dell’operazione “Confine illegale” la Guardia costiera ha eseguito una serie di controlli che hanno portato a partire dal mese di novembre a 700 sanzioni e al sequestro di oltre 80 tonnellate di pesce. La sanzioni ammontano a circa 1,5 milioni di euro. Eseguite 7 ordinanze di custodia cautelare. Le verifiche sono state eseguite su tutto il territorio nazionale, sia lungo le coste che nell’entroterra e in grandi città come Milano e Pavia.

A Catania, all’interno di uno stabilimento per la produzione e la trasformazione di prodotto ittici sono stati rinvenuti alcuni sacchi di calce idrata utilizzata per effettuare, attraverso processi di immersione prolungata in vasche, lo “sbiancamento” di filetti di baccalà. Sequestrati in questo caso circa 6 tonnellate di pesce.