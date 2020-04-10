CATANIA:NASCONDE DROGA NEL CONTATORE, ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 29enne Francesco OCCHIONE, nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spac...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 29enne Francesco OCCHIONE, nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, consapevoli della sua attività di pusher, avevano pedinato discretamente l’uomo che, a bordo di un scooter, effettuava le consegne di droga agli acquirenti.

Effettivamente lo avevano seguito fino a quando, in via Santa Marie della Catena, l’uomo ha velocemente effettuato uno scambio con tre clienti i quali, accortisi della presenza dei carabinieri, si sono dileguati per le vie circostanti.

Nulla ha potuto invece l’arrestato che è stato immediatamente bloccato e perquisito dai militari che hanno rinvenuto nelle sue tasche la somma di 130 euro, provento dello spaccio, mentre poi, a seguito di una perquisizione effettuata presso il suo domicilio, hanno rinvenuto 20 dosi di cocaina già confezionate per la vendita al minuto occultate all’interno del vano che ospita il contatore elettrico.

L’arrestato, che tra l’altro è stato sanzionato amministrativamente per la violazione alle vigenti norme per il contenimento epidemico da coronavirus, è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.