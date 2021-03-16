CATANIA,RINVENUTO TESCHIO UMANO AL CANNIZZARO, SI CERCHERÀ DI DARE UN’IDENTITÀ

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Catania Ognina unitamente al personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo del Comando Provinciale, a s...

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Catania Ognina unitamente al personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo del Comando Provinciale, a seguito della telefonata di un cittadino che segnalava la presenza di un teschio umano, sono intervenuti in un’area verde posta a confine tra la via Teseo e la SS.114, proprio in corrispondenza della rotatoria che consente di dirigersi verso l’ospedale Cannizzaro oppure in direzione di Aci Castello

In effetti i militari della S.I.S. hanno effettivamente constatato la presenza di una teca cranica umana che, ad un preliminare accertamento, sembrerebbe di una persona di giovane età e priva di lesioni ossee di natura traumatica mentre, invece, non hanno dato esito le ricerche nella zona circostante di altri resti umani.

La teca cranica è stata repertata per il successivo invio alla Sezione di Biologia del R.I.S. dei Carabinieri di Messina, al fine di giungere all’estrapolazione del DNA e al successivo inserimento del profilo genotipico acquisito nella “Banca Dati Scomparsi”, così da poter dare un’identità ai quei resti umani. (g/t)