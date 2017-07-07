CATANIA:RUBA IPHONE E DOCUMENTI IN UN’AUTO PARCHEGGIATA ALL'AUCHAN: ARRESTATO

I Carabinieri della Tenenza coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile hanno ENSABELLA Andrea, 31enne, catanese, per furto aggravato.Nel primo pomeriggio di ieri, l’uomo si è recato all’interno de...

I Carabinieri della Tenenza coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile hanno ENSABELLA Andrea, 31enne, catanese, per furto aggravato.

Nel primo pomeriggio di ieri, l’uomo si è recato all’interno del parcheggio del centro commerciale “Auchan” ed approfittando della distrazione di una cliente si è impossessato del cellulare-iphone e vari documenti, che la donna custodiva dentro la propria autovettura Fiat Panda. La vittima però, che stazionava nei pressi dell’auto, che aveva appena parcheggiato, ha visto l’uomo allontanarsi di corsa dal mezzo e così si è accorta del furto subito. La malcapitata ha immediatamente telefonato al 112 riferendo l’accaduto e dando una meticolosa descrizione del malvivente.

I militari immediatamente intervenuti sul posto hanno rintracciato il reo, subito dopo in zona, mentre faceva rientro nella propria abitazione.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita alla legittima proprietaria.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto in una camera sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo