CATANIA:Su un volo per Istanbul con smartphone rubati e oltre 8mila euro, nigeriana denunciata

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, nell’ambito dell’intensificazione degli interventi finalizzati a contrastare l’irregolare importazione ed esportazione di valuta trasportata al seguito da passeggeri in transito, arrivo o partenza nell’aeroporto di Catania Fontanarossa, hanno sottoposto a controllo una cittadina nigeriana, residente a Palermo e in procinto di imbarcarsi su un volo diretto ad Istanbul, che portava nel bagaglio a mano denaro contante per 8.400 euro, tutto suddiviso in mazzette da 50 euro.

Inoltre, a seguito dell’ispezione dei bagagli da stiva, che erano stati già imbarcati sull’aeromobile, le Fiamme Gialle della tenenza di Catania Fontanarossa hanno ritrovato al loro interno numerosi prodotti elettronici (tra cui iPhone 8 Plus, iPhone 8 e Samsung) per i quali la passeggera non ha fornito giustificazioni circa la loro lecita detenzione e legittima provenienza.

Gli immediati approfondimenti eseguiti grazie alle banche dati di polizia, hanno permesso ai militari di ricostruire che per uno dei cellulari Apple ritrovati era stata sporta denuncia di furto, pochi giorni prima, da parte di un cittadino italiano al quale il telefono era stato sottratto mentre si trovava a Palermo nel mercato di Ballarò.

Al termine delle attività, la donna, peraltro gravata da diversi precedenti di polizia, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Catania per i reati di ricettazione e riciclaggio e sono stati sottoposti a sequestro oltre ai sei smartphone e un tablet anche gli 8.400 euro in contanti, sproporzionati rispetto agli esigui redditi dichiarati annualmente al fisco e potenzialmente riconducibili alle predette condotte delittuose accertate.