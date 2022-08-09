CATANZARO, UN FULMINE SI ABBATTE SULLA SPIAGGIA: QUATTRO FERITI, UNO È GRAVE

Quattro persone, componenti di uno stesso nucleo familiare, sono state colpite, riportando ferite, da un fulmine abbattutosi sulla spiaggia a Soverato, nel catanzarese, mentre nella zona imperversava...

Quattro persone, componenti di uno stesso nucleo familiare, sono state colpite, riportando ferite, da un fulmine abbattutosi sulla spiaggia a Soverato, nel catanzarese, mentre nella zona imperversava un temporale.

Il più grave è un uomo che è stato ricoverato con prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro.

La moglie ed il figlio di 6 anni, in condizioni meno preoccupanti, sono stati ricoverati anche loro nel nosocomio del capoluogo. La suocera, invece, che ha riportato lesioni lievi, è stata medicata nell'ospedale di Soverato.

Sul posto il personale del 118 ed i carabinieri.