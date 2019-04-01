CATENANUOVA, UCCIDE LA EX MOGLIE A COLPI DI PISTOLA E SI COSTITUISCE

Filippo Marraro, 51 anni, titolare di un autolavaggio, ha ucciso nella mattina di oggi, lunedì 1° aprile, l'ex moglie, Loredana Calì, 40.Il femminicidio è avvenuto a Catenanuova, in provincia di Enna....

Il femminicidio è avvenuto a Catenanuova, in provincia di Enna. La vittima è stata trovata morta nella campagna di proprietà della madre. Il 40enne ha esploso contro la donna un colpo di pistola.

La coppia si era separata la scorsa estate, e ha due figli. Marraro ha terzo figlio, nato da un precedente matrimonio.

È stato lui stesso a chiamare i carabinieri e a indicare il luogo dell'omicidio. Marraro aveva dato appuntamento alla ex, ma quando è arrivato ha estratto la pistola e ha sparato.

Pare che in passato l'uomo si fosse reso responsabile di atti di violenza nei confronti della donna, che però non aveva mai denunciato.