CATENO DE LUCA: “IO E MUSUMECI ABBIAMO TROVATO LA SOLUZIONE PER RIAPRIRE I LOCALI FINO ALLE 24”, MA IL GOVERNATORE SMENTISCE

Secondo il Sindaco della Città dello Stretto potrebbe essere usato lo statuto speciale della nostra regione per consentire alle attività di ristorazione di rimanere aperte sino alle 24.

Secondo quanto si legge in un post nella pagina ufficiale di “De Luca Sindaco di Messina”, utilizzata normalmente per le celebri dirette del Primo Cittadino, è stata trovata un’intesa con il Governatore Musumeci. “IO E NELLO ABBIAMO TROVATO LA SOLUZIONE PER FAR SVOLGERE REGOLARMENTE L’ATTIVITÀ FINO ALLE ORE 24:00 AI RISTORANTI BAR PASTICCERIE ECC ECC DELLA SICILIA“.

Ma a sorpresa, qualche minuto dopo, è lo stesso Nello Musumeci che sulla sua pagina ufficiale bolla la notizia come falsa! Ripubblica il post di Cateno De Luca ma con il timbro di Fakenews.

Una situazione paradossale che stride fortemente con le difficoltà ed i sacrifici che imprenditori e operatori del settore stanno attraversando in queste ore.

Pubblichiamo, di seguito, i due post, in ordine cronologico: