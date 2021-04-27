CATENO DE LUCA, “MI CANDIDO A PRESIDENTE DELLA REGIONE”
"Se questo quadro del centrodestra vuole riproporre Musumeci, io sarò in campo perché la Sicilia non può passare altri cinque anni in queste condizioni pietose".
Lo ha detto il sindaco di Messina Cateno De Luca, lanciando la sua candidatura a presidente della Regione alle prossime elezioni regionaIi durante la trasmissione Casa Minutella.
"Abbiamo, infatti, assistito - ha aggiunto - a tre anni e mezzo di nulla: non una riforma, non il risanamento economico - finanziario".
De Luca si è poi soffermato anche sul fenomeno delle baracche a Messina spiegando che "si tratta di un fenomeno che da quasi 100 anni caratterizza la vergogna della città. Ora, dopo l'ordinanza di luglio 2018, si parla finalmente di una legge speciale in discussione al Parlamento nazionale. Questa legge, entro giugno, darà la soluzione finale a questo lebbrosario messinese"