Cavagrande, turista svedese si infortuna durante l’escursione: soccorsa

La 61enne ha riportato un trauma a un arto inferiore mentre percorreva il sentiero di Scala Cruci. Intervento congiunto del Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e 118.

CAVAGRANDE DEL CASSIBILE (SR) – Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi, 1 ottobre, lungo il sentiero di Scala Cruci, a Cavagrande del Cassibile, in provincia di Siracusa, dove una turista svedese di 61 anni è rimasta infortunata durante un’escursione ai noti laghetti.

La donna, secondo quanto comunicato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, avrebbe riportato un trauma a un arto inferiore che non le consentiva di proseguire autonomamente il percorso.

La Centrale Operativa 118 di Catania ha quindi attivato i tecnici delle stazioni Etna Sud ed Etna Nord del Servizio Regionale Sicilia del CNSAS, intervenuti nella zona insieme ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco.

Dopo aver raggiunto la turista, i soccorritori hanno provveduto a immobilizzare l’arto e a sistemarla su una barella portantina. È quindi iniziato il trasporto lungo il sentiero fino al parcheggio del Belvedere, dove nel frattempo erano arrivati i sanitari del 118.

La 61enne è stata successivamente affidata al personale sanitario per il trasferimento in ospedale e gli accertamenti del caso. Sul posto presente anche personale del Corpo Forestale.

L’intervento si è concluso grazie alla collaborazione tra le diverse squadre impegnate nelle operazioni di soccorso in una zona particolarmente impervia.