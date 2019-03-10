CAVALLO SULLA SS121: ATTENZIONE!
AGGIORNAMENTOIl cavallo è stato bloccato, per fortuna solo tanto spavento per gli automobilisti che percorrevano la superstrada 121 in direzione Paternò intorno alle ore 18.Non si segnalano, al moment...
AGGIORNAMENTO
Il cavallo è stato bloccato, per fortuna solo tanto spavento per gli automobilisti che percorrevano la superstrada 121 in direzione Paternò intorno alle ore 18.
Non si segnalano, al momento danni a cose o persone
+++FLASH+++
Attenzione attenzione ,
Arrivate pochi minuti fa, tante segnalazione di cavallo in fuga, sulla SS121 in direzione Paternò.
Panico tra gli automobilisti che se lo vedono venire incontro. Il cavallo, con tutta probabilità ancor più spaventato delle persone al volante, corre in direzione opposta alle auto accanto allo spartitraffico, praticamente lungo la corsia di sorpasso per chi va verso Paternò
Giunte tantissime telefonate alla centrale unica del 112
IN AGGIORNAMENTO