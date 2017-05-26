Concorrente paternese nel programma "Selfie - Le cose cambiano" condotto da Simona Ventura, in prima serata su Canale 5Rossana, felicemente sposata e madre di due figli. non ha un buon rapporto con i...

Concorrente paternese nel programma "Selfie - Le cose cambiano" condotto da Simona Ventura, in prima serata su Canale 5

Rossana, felicemente sposata e madre di due figli. non ha un buon rapporto con i suoi glutei… Ma Tina non ci sta!.......

GUARDA IL VIDEO QUI