CONTINUA SCIAME SISMICO SULL’ETNA – AGGIORNAMENTO
Continua lo sciamo sismico che sta interessando il versante sud-ovest dell'Etna, iniziato oggi pomeriggio alle 18.42, con la scossa registrata dai sismografi dell’INGV di magnitudo 1.8, ad una profondità di 24 km con epicentro nella zona di Biancavilla.
Negli ultimi minuti, dalle ore 22.17, dopo una "piccola pausa" si sono verificate ben 5 scosse, la piu forte alle ore 22.46 magnitudo 2.9 ad una profondità di 17 km con epicentro nella zona di Adrano
RIEPILOGO SCOSSE IN TEMPO REALE
Ore 22.46 magnitudo 2.9 ad una profondità di 17 km con epicentro nella zona di Adrano
Ore 22.39 magnitudo 2.4 ad una profondità di 24 km con epicentro nella zona di Biancavilla
Ore 22.27 magnitudo 2.4 ad una profondità di 24 km con epicentro nella zona di Biancavilla
Ore 22.20 magnitudo 2.2 ad una profondità di 27 km con epicentro nella zona di Adrano
Ore 22.17 magnitudo 2.1 ad una profondità di 24 km con epicentro nella zona di Adrano
Ore 20.15 magnitudo 1.3 ad una profondità di 27 km con epicentro nella zona di Adrano
Ore 20.01 magnitudo 2.5 ad una profondità di 13 km con epicentro nella zona di Adrano
Ore 19.48 magnitudo 1.8 ad una profondità di 3 km con epicentro nella zona di Paternò
Ore 19.41 magnitudo 2.2 ad una profondità di 21 km con epicentro nella zona di Adrano
Ore 19.35 magnitudo 2.0 ad una profondità di 23 km con epicentro nella zona di Adrano
Ore 19.24 magnitudo 1.7 ad una profondità di 26 km con epicentro nella zona di Adrano
Ore 19.23 magnitudo 2.3 ad una profondità di 24 km con epicentro nella zona di Adrano
Ore 19.17 magnitudo 1.7 ad una profondità di 26 km con epicentro nella zona di Biancavilla
Ore 19.07 magnitudo 1.5 ad una profondità di 27 km con epicentro nella zona di Biancavilla
Ore 18.59 magnitudo 1.5 ad una profondità di 25 km con epicentro nella zona di Biancavilla
Ore 18.43 magnitudo 1.7 ad una profondità di 24 km con epicentro nella zona di Biancavilla
Ore 18.42 magnitudo 1.8 ad una profondità di 24 km con epicentro nella zona di Biancavilla
Le scosse non sono quasi state avvertite dalla popolazione.
Si possono seguire gli aggiornamenti in diretta, attraverso la pagina web dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia