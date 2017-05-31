CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI: I DETTAGLI

COMUNICATO DEI CARABINIERIIeri sera i Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno battuto palmo a palmo parte del centro cittadino ottenendo i seguenti risultati:Arrestato il 33enne Giuseppe UCCELLAT...

COMUNICATO DEI CARABINIERI

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno battuto palmo a palmo parte del centro cittadino ottenendo i seguenti risultati:

Arrestato il 33enne Giuseppe UCCELLATORE, di Paternò, poiché destinatario di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo è stato condannato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Belpasso nell’agosto del 2015, e dovrà espiare la pena residua di mesi 10 e giorni 14 di reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza.

Denunciato un pregiudicato paternese di 23 anni fermato alla guida del proprio veicolo senza la patente con la recidiva nell’ultimo biennio.

Segnalati alla Prefettura di Catania alcuni giovani del posto che, fermati e perquisiti, detenevano indosso delle dosi di marijuana per uso personale.

Sequestrati un decina di motocicli poiché i conducenti non indossavano il casco protettivo.

Numerose le sanzioni amministrative applicate in base al codice della strada per l’ammontare di circa 9.000 euro.