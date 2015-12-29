"C'è già un progetto preliminare su via Sella"

La risposta del consigliere Parisi: "SI fosse votata la rinegoziazione dei mutui, oggi avremmo anche i soldi

95047.it L'intervento del consigliere comunale Giovanni Parisi in risposta all'interrogazione della collega di consiglio Guerina Buttò:

“Caro Direttore,

in merito all'interrogazione del Consigliere Buttò, riguardante la sicurezza di Via Sella, vorrei evidenziare che in data 05/08/2015 è stata deliberata dalla Giunta l'approvazione del progetto preliminare dei lavori di manutenzione della suddetta arteria. Ritengo che il consigliere Buttò non può solo evidenziare un problema, bisogna prendersi delle responsabilità. Se il 29 novembre, la Dr.ssa Buttò avesse votato la rinegoziazione dei muti, oggi avremmo i soldi per finanziare tale opera, e potremmo incalzare l'amministrazione sui tempi di realizzazione concreta dell'opera invece che con le solite lamentele”.