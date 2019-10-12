C'È IL CATANIA NEI PARAGGI: VIETATA LA TRASFERTA DI BIANCAVILLA AI TIFOSI DEL PALERMO

Nessuna trasferta a Biancavilla per i tifosi del Palermo.Il provvedimento è già stato emesso dall’osservatorio sulle manifestazioni sportive e prevede il divieto di trasferta per i residenti in provin...

Nessuna trasferta a Biancavilla per i tifosi del Palermo.

Il provvedimento è già stato emesso dall’osservatorio sulle manifestazioni sportive e prevede il divieto di trasferta per i residenti in provincia di Palermo. Nessun divieto, invece, per coloro che abitano al di fuori della provincia.

Come era, quindi, prevedibile, trasferta vietata e tutti coloro che volevano partire da Palermo per la quarta trasferta di questo campionato.

La decisione è maturata anche per la possibile coincidenza con i tifosi del Catania, con i rossazzurri che giocheranno in casa, sempre domenica alle 15.00, e la vicinanza tra Catania e Biancavilla ha indotto questa scelta.

Gianluca Ruffino