C'È POSTA PER TE, DENISE E DEBORAH SI SONO SPOSATE: PRESENTI ANCHE I GENITORI (VIDEO)

Si è risolta nel migliore dei modi la storia di Denise e Deborah, protagoniste della puntata di C’è posta per te in onda sabato 19 gennaio su Canale 5, leader degli ascolti del sabato, con una media d...

Si è risolta nel migliore dei modi la storia di Denise e Deborah, protagoniste della puntata di C’è posta per te in onda sabato 19 gennaio su Canale 5, leader degli ascolti del sabato, con una media di 5 milioni 173 mila telespettatori pari al 27.35% di share. Le due ragazze si sono rivolte al programma di Maria De Filippi nella speranza di far accettare alla famiglia di Denise la sua omosessualità e convincerla a partecipare alle loro nozze

Ecco il video che mostra che la missione ha avuto esito positivo.



Denise è una ragazza siciliana che dopo una lunga relazione con un ragazzo si innamora di Deborah. La cosa porta grande scompiglio in casa, e sia i genitori che il fratello Gianni faticano ad accettare la vera natura della giovane. La più delusa è la madre, che ammette di aver assestato anche ceffoni sulla faccia della figlia per questa storia: “Mi basavo anche su quello che mi diceva lei, cioè che le piacevano i ragazzi” confessa la donna a Maria De Filippi.







La famiglia di Denise, inoltre, non gradisce che le due sbandierino il loro amore sui social network e quando le innamorate si trasferiscono a Milano si rifiuta di andarle a trovare e conoscere la futura moglie della ragazza. La mamma invoca del tempo per metabolizzare la cosa e non accetta che Denise e Deborah di lì a poco si sposeranno. La vicenda narrata nello studio di C’è posta per te si chiude con i familiari di Denise che accettano di riabbracciare la figlia e dare almeno una stretta di mano a Deborah, ma di partecipare alle nozze proprio non se ne parla. Un video condiviso dai profili social del people show, invece, mostra che l’amore ha trionfato anche questa volta e che Denise ha potuto contare sulla presenza della propria famiglia all’unione civile svoltasi nel comune di Siracusa.