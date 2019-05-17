CEDUTI A CONAD GLI IPERMERCATI DI PORTE DI CATANIA E MISTERBIANCO

La notizia dell’ufficializzazione della vendita da parte di Auchan Retail dei negozi e ipermercati a Conad Italia, si traduce nella scomparsa del gruppo francese dal territorio italiano.Il gruppo coop...

La notizia dell’ufficializzazione della vendita da parte di Auchan Retail dei negozi e ipermercati a Conad Italia, si traduce nella scomparsa del gruppo francese dal territorio italiano.

Il gruppo cooperativo italiano diventerà, di conseguenza, il leader nazionale della grande distribuzione organizzata.

A Catania, segnala la Filcams Cgil, saranno ceduti gli ipermercati di Porte di Catania e Misterbianco, e sarà lasciata in stand by tutta la rete vendita degli Sma/Simply in attesa di un paventato accordo commerciale con un imprenditore locale.

Attualmente persiste una procedura di licenziamento collettivo aperto da Sma che prevede più di 250 esuberi.

Spiega Davide Foti, segretario generale della Filcams Cgil di Catania: “In perfetto stile Auchan ci arriva la notizia della cessione di tutta la rete vendita Auchan Retail e Simply, escludendo i 33 punti vendita siciliani. Ciò avviene a distanza di 1 anno dalla dolorosa chiusura dello storico Ipermercato di San Giuseppe la Rena.

Dopo la seduzione, è arrivato il momento dell’abbandono e non si conoscono i termini delle garanzie occupazionali. Siamo delusi ed amareggiati e speriamo che le richieste nazionali di un incontro con il Ministro Di Maio si trasformino in certezze per i lavoratori.

La mancanza di regole e leggi in questo settore fanno si che chiunque possa permettersi di vendere o chiudere dopo aver succhiato fino in fondo le ricchezze del territorio, a danno di centinaia di lavoratori che hanno dimostrato alto valore professionale ed etico.

La Filcams non permetterà eventuali trasferimenti in cui a pagare siano ancora una volta i lavoratori. Conad è una grande cooperativa nazionale e ci auguriamo che non prevalga il solo aspetto economico ma i principi cardini della cooperazione sociale e morale che sono alla base della sua storia”.