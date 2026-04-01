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Cefalù (PA), santone arrestato per maltrattamenti: minori nel degrado mentre il guru viveva nel lusso

Cefalù (PA), santone arrestato per maltrattamenti: minori nel degrado mentre il guru viveva nel lusso

A cura di Redazione
01 aprile 2026 20:53
Cefalù (PA), santone arrestato per maltrattamenti: minori nel degrado mentre il guru viveva nel lusso -
Palermo
Dintorni
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E'stato fermato su ordine della Procura di Termini Imerese Mark Ravikiran Koppikar, "santone" di una comunità di una quindicina di persone che vive a Gibilmanna, vicino Cefalù.

E' accusato di maltrattamento di minori.

L'uomo era finito sotto i riflettori dopo che la Procura dei minorenni di Palermo aveva deciso di allontanare dalla famiglia e trasferire dal nonno due ragazzini, che vivevano con i genitori in comunità, costretti a dormire in un casolare fatiscente su dei materassini senza acqua nè luce. I minori non erano stati vaccinati. Il fermo è stato convalidato dal gip.

Il fermo è stato eseguito dall'aliquota della polizia di Stato presso la Procura.

Secondo la Procura "l'attività investigativa ha consentito di delineare un contesto caratterizzato da forme di isolamento e di condizionamento psicologico, all'interno del quale i minorenni avrebbero subito condotte ritenute altamente pregiudizievoli".

Le indagini, dice il procuratore di Termini Imerese facente funzioni Concetta Federico, hanno permesso di ricostruire "un quadro indiziario grave e concordante tale da giustificare il fermo ritenuto necessario anche in ragione del concreto pericolo di fuga e della gravità dei fatti contestati".

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