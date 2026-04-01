Cefalù (PA), santone arrestato per maltrattamenti: minori nel degrado mentre il guru viveva nel lusso

E'stato fermato su ordine della Procura di Termini Imerese Mark Ravikiran Koppikar, "santone" di una comunità di una quindicina di persone che vive a Gibilmanna, vicino Cefalù.

E' accusato di maltrattamento di minori.

L'uomo era finito sotto i riflettori dopo che la Procura dei minorenni di Palermo aveva deciso di allontanare dalla famiglia e trasferire dal nonno due ragazzini, che vivevano con i genitori in comunità, costretti a dormire in un casolare fatiscente su dei materassini senza acqua nè luce. I minori non erano stati vaccinati. Il fermo è stato convalidato dal gip.

Il fermo è stato eseguito dall'aliquota della polizia di Stato presso la Procura.

Secondo la Procura "l'attività investigativa ha consentito di delineare un contesto caratterizzato da forme di isolamento e di condizionamento psicologico, all'interno del quale i minorenni avrebbero subito condotte ritenute altamente pregiudizievoli".

Le indagini, dice il procuratore di Termini Imerese facente funzioni Concetta Federico, hanno permesso di ricostruire "un quadro indiziario grave e concordante tale da giustificare il fermo ritenuto necessario anche in ragione del concreto pericolo di fuga e della gravità dei fatti contestati".

