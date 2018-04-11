CEFALU': "Testata a un paziente per sedarlo". indagato un infermiere

Avrebbe sferrato a un paziente una testata.Con l'accusa di lesioni è indagato, dalla procura di Termini Imerese, un infermiere nel reparto di psichiatria dell'ospedale Giuseppe Giglio di Cefalù.Le ind...

Avrebbe sferrato a un paziente una testata.

Con l'accusa di lesioni è indagato, dalla procura di Termini Imerese, un infermiere nel reparto di psichiatria dell'ospedale Giuseppe Giglio di Cefalù.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che, hanno avviato una serie di interrogatori e acquisito diverso materiale per ricostruire la dinamica dei fatti. Il giorno in cui sarebbe accaduta la vicenda nel reparto di psichiatria dell'ospedale della cittadina normanna è stato portato un uomo ricoverato in un centro di riabilitazione di Castelbuono.

Il paziente sarebbe andato in escandescenza e per calmarlo l'infermiere piuttosto che, secondo la Procura, sedarlo con metodi sanitari, gli avrebbe dato una testata talmente forte da farlo svenire. Il caso è stato segnalato anche all' Asp 6 di Palermo, poiché il reparto non dipende dalla Fondazione Giglio.

È stato immediatamente attivato un procedimento disciplinare che si è concluso con l'irrogazione di una sanzione, affermano dall' Azienda sanitaria provinciale.