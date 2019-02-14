95047

CENERE DA ETNA, CHIUSO UNO SPAZIO AEREO DELL'AEROPORTO DI CATANIA

14 febbraio 2019 15:04
A causa della ripresa dell'emissione di cenere dai crateri sommitali dell'Etna l'unità di crisi dell'aeroporto di Catania ha disposto dalle 14,30 la chiusura di un settore dello spazio aereo.

Saranno pertanto consentiti quattro atterraggi ogni ora, i decolli non subiranno variazioni. Tutti i voli potranno, dunque, subire ritardi e disagi.

I passeggeri potranno verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

Informazioni sull'operatività generale dell'aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell'aeroporto. (ANSA).

