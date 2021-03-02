Cenere e lapilli: l'attività dell'Etna non si ferma, chiuso l'aeroporto

AGGIORNAMENTO ORE 15.55Catania, 2 marzo 2021, ore 15:50 – La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di copiosa cene...

AGGIORNAMENTO ORE 15.55

Catania, 2 marzo 2021, ore 15:50 – La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di copiosa cenere vulcanica, la pista dello scalo aeroportuale è al momento chiusa perché contaminata: è in corso l’attività di pulizia e bonifica.

Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di contattare le compagnie aeree.

AGGIORNAMENTO ORE 15.06

Caduta di cenere e lapilli nei paesi ai piedi dell'Etna. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia etneo (Ingv) comunica che in queste minuti è in corso un'attività parossistica con fuoriuscita di lava nel settore meridionale dell'Etna.

I Comuni più interessati dalla pioggia di cenere al momento sono Catania, Zafferana Etnea, Nicolosi, Trecastagni, Belpasso, Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Santa Venerina, Nicolosi e Pedara.

COMUNICATO INGV ORE 13.34

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che Dalle ore 12:24 GMT si osserva un aumento rapido dell'ampiezza del tremore vulcanico, la cui sorgente è localizzata in corrispondenza del Cratere di Sud-Est a circa 3000 m. Anche l'attività infrasonica risulta sostenuta sia nel tasso di accadimento che nell'energia degli eventi. La localizzazione degli eventi infrasonici permane al CSE. L'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est è passata a fontana di lava. A causa della copertura nuvolosa non è possibile fare osservazioni continue.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.

Il vulcano è pronto ad una nuova eruzione, entro qualche ora dovrebbe arrivare l’8 fontana di lava in 14 giorni con probabili ricadute di sabbia vulcanica a Sud/Sudovest nelle zone di Belpasso, Ragalna, Paternó, ai margini Nicolosi con ceneri sottili che potrebbero raggiungere anche Palagonia e Scordia.

Nella grafica la simulazione della ricaduta delle ceneri vulcaniche stimata dal link: http://www.ct.ingv.it/Dati/VAMOSSEGURO/AshMALTA_Dep_12.gif

BOLLETTINO DELL'INGV DELLE ORE 12.46

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che Dalle ore 11:34 GMT si registra un incremento dell'attività stromboliana al CSE accompagnata da emissione di cenere che si disperde rapidamente in atmosfera. Dopo una breve fase stazionaria, l'ampiezza media del tremore vulcanico, intorno alle 11:30 GMT, ha ripreso ad aumentare, le sorgenti si stanno spostando verso il Cratere di Sud-Est. Contestualmente, anche il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è in aumento, e le sorgenti sono localizzate al Cratere di Sud-Est.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati

Preludio dell'ottavo episodio parossistico??

L'ingv segnala che dalle ore 11.45 si osserva un debole dell'attività stromboliana al CSE, accompagnata ad un lieve incremento del tremore vulcanico

COMUNICATO DELLINGV:

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che si osserva la ripresa di una debole attività stromboliana al CSE. Dalle 10:45 UTC si osserva un lieve incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico. L'attività infrasonica mostra anch'essa un incremento nel numero degli eventi.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati