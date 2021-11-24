"CENTINAIA DI VIDEO ED IMMAGINI DI PORNOGRAFIA MINORILE", ARRESTATO 33ENNE SIRACUSANO

Un 33enne siracusano trovato in possesso di dispositivi informatici che contenevano centinaia di video ed immagini di pornografia minorile, anche con vittime in età infantile è stato arrestato per div...

Un 33enne siracusano trovato in possesso di dispositivi informatici che contenevano centinaia di video ed immagini di pornografia minorile, anche con vittime in età infantile è stato arrestato per divulgazione di materiale pedopornografico su internet dalla polizia postale di Catania.

Il materiale è stato trovato durante una perquisizione disposta nei confronti dell'uomo, un disoccupato che abita in provincia di Siracusa, su delega della Procura distrettuale di Catania. L'arresto è stato convalidato dal pubblico ministero di Siracusa, che ha disposto la detenzione domiciliare.

L'indagine del compartimento polizia postale di Catania trae origine da una segnalazione inviata dalla al Centro nazionale di contrasto della pedopornografia-online (Cncpo) del servizio polizia postale di Roma che ha trasmesso l'informazione ai colleghi del capoluogo etneo per le opportune indagini.

Gli approfondimenti investigativi hanno condotto alla identificazione dell'autore ed a raccogliere elementi probatori che hanno consentito all'autorità giudiziaria di emettere apposito provvedimento di perquisizione personale ed informatica. Il materiale sequestrato sarà sottoposto ad approfondite analisi da parte degli esperti della polizia postale per chiarire le modalità di acquisizione e l'eventuale identificazione delle vittime di abusi.