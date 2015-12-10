Cercasi (nuova) maggioranza, Comis: “Sono io il capogruppo”

Cronache dal consiglio: dopo l’approvazione del Bilancio quale sarà la nuova geografia politica dell’assise? Ma, intanto, dentro Percorso Popolare accade una mezza rivoluzione

95047.it Senza Bilancio non si canta messa. E senza maggioranza, forse, anche. Se pensavate che le schermaglie legate all’approvazione del Bilancio di previsione e della rigoneziazione dei mutui si fossero esaurite con le uscite da politica del quartierino venite fuori nei giorni a ridosso del 30 novembre scorso, vi sbagliavate di grosso. In consiglio comunale, tra porte sbattute in faccia all’amministrazione, fornitura gratuita di stampelle, e classica frase “per il bene della città”, c’è da capire quale geografia politica animerà gli ultimi mesi di consiliatura. La campagna elettorale è ormai alle porte: ergo, siamo già in campagna elettorale.

Vabbè che da qui alla fine naturale del mandato non vi saranno chissaquali decisioni da prendere; va bene pure che la delusione in città è enorme; va bene anche che la politica a Paternò è ormai svuotata di contenuti e sostanza; va bene tutto ma quello che la città dovrebbe pretendere è che non si tiri avanti a campare. E, allora, vedremo in consiglio se e (soprattutto) quale maggioranza ci ritroveremo nel giro di qualche settimana. Ci sembra che una parte importante del Pd, azionista di maggioranza della coalizione, abbia dato un segnale inequivocabile con il suo segretario - Sambataro - che non ha votato il Bilancio. Tuttavia, vedremo.

Intanto, a proposito di fibrillazioni e a proposito di ulteriori schermaglie che emergono all’indomani dell’approvazione del Preventivo, a 95047.it il consigliere Turi Comis non va per il sottile: “Sarò io il capogruppo di Percorso Popolare. E’ una decisione che serve a ridare slancio al nostro gruppo: ringrazio il consigliere Sciacca che, però, nell’ultimo periodo non è sembrato più voler dialogare con noi, vedi ad esempio la questione del Bilancio. Da parte mia, proseguirò con impegno questa esperienza”. Una scelta evidentemente avallata dal vice-sindaco di Catania, Marco Consoli, al quale il gruppo di Comis (e del consigliere Statelli) fa riferimento.