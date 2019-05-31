«CERCO LAVORO DI FATICA PER MIO FIGLIO BOCCIATO»: ECCO L’ANNUNCIO DEL GENITORE CHE DIVENTA VIRALE

Il figlio viene bocciato e il padre lo punisce mandandolo a lavorare.Un annuncio pubblicato in rete è diventato virale per le parole del padre, convinto a far capire al figlio cosa significhi impegnar...

Il figlio viene bocciato e il padre lo punisce mandandolo a lavorare.

Un annuncio pubblicato in rete è diventato virale per le parole del padre, convinto a far capire al figlio cosa significhi impegnarsi nella vita. «Cerco lavoro per mio figlio. Preferibilmente lavoro di fatica anche a 1 euro l'ora, per punizione a seguito di bocciatura. Solo periodo estivo».

Queste sono le parole di un papà che vuole dare una lezione al figlio che ha 16 anni.

L'uomo, Salvatore, viene dalla Brianza e da subito specifica che l'intento non è quello di far guadagnare il ragazzo, ma insegnargli cosa significhi lavorare e fare dei sacrifici.

Probabilmente la bocciatura è stata una goccia che ha fatto traboccare il vaso e l'uomo è deciso a dare una lezione all'adolescente. Il genitore poi specifica: «Pagamento anche con baratto , del tipo lui lavora e io e mia moglie veniamo a mangiare (se si tratta di ristorazione)».

L'annuncio non è passato inosservato e sembra essere piaciuto a molti genitori, che hanno ricordato i vecchi insegnamenti dei loro padri e delle loro madri e che hanno detto che potrebbero prendere spunto da questa esemplare punizione.