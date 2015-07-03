Certe notti...vivi il grande spettacolo di Paternò in linea

Una serata perfetta all'insegna dello sport e dei valori da tramandare ai più piccoli: TUTTO IL RESOCONTO

Si è svolto giovedì 2 luglio 2015, presso l’ormai ribattezzata piazza “P.i.L.” su viale dei Platani in quel di Paternò, il “7° Gran Galà P.i.L.”, tradizionale evento di chiusura stagionale di attività che ormai dall’anno 2009 è solita organizzare l’Associazione “Paternò in linea”. Tantissimi i pattinatori, le famiglie e gli amici, che hanno affollato la piazza per festeggiare con giochi, gare e premiazioni questa eccezionale stagione di attività “in linea”. Attività che quest’anno sono andate ben oltre i classici appuntamenti autunnali e primaverili all’aperto e che si sono svolte anche durante la stagione fredda, al coperto presso la palestra delle scuole in via Libertà.

Un’altra stagione di soddisfazioni che meritava di esser degnamente festeggiata con un’allegra serata di sport, e non solo, condiviso anche con alcune altre belle realtà di pattinaggio dell’hinterland. Presenti infatti alla manifestazione, oltre tutte le meravigliose ed affezionate famiglie paternesi “in linea”, anche l’Accademia Rotellistica di Acireale, i Totalroller di Catania, i Tilt di Troina, i City in Freestyle di Catania e gli amici paternesi del Triskelion Sport Village. Grande curiosità nei presenti ha suscitato inoltre la nuova veste di piazza “PiL”, arricchita e ripulita con un murales fatto realizzare a spese dell’Associazione dall’artista Antonio ANC, con il quale si è voluto dare un tocco di colore ad un luogo spesso poco attenzionato dalle Istituzioni lanciando un messaggio di legalità che passa attraverso lo sport, il gioco e quanto di buono si è riuscito a fare in questi anni in questo luogo e nella Città di Paternò.

Presenti in piazza anche gli animatori del GREST della Parrocchia Cristo Re che, con il loro punto “rinfresco” attrezzato con bibite fresche e crepes alla nutella, hanno dato un supporto alle tantissime famiglie presenti all’evento ed hanno raccolto somme utili per lo svolgimento del GREST 2015. Soddisfatti per l’ottima riuscita della manifestazione ed in generale per l’intera stagione sportiva, l’intero staff organizzativo dell’Associazione Paternò in linea ringrazia tutti gli sponsor per il loro prezioso contributo, l’Assessorato allo Sport del Comune di Paternò per il patrocinio concesso, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Paternò per l’autorizzazione a poter effettuare un murales nella piazza, augurando buone vacanze a tutti ed invitando a partecipare gli associati e gli amici al “7° Concorso Fotografico Paternò in linea nel Mondo” (info e regolamento nei prossimi giorni nel sito web www.paternoinlinea.org e nelle pagine e gruppo facebook “Paternò in linea”).