BELPASSO, INCENDIO IN VIA TINTAMAGNA: APPRENSIONE PER LE FIAMME VICINO ALLA FABBRICA CONDORELLI

Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio in via Tintamagna, interessando un’area di sterpaglie.

La Sicilia continua a fare i conti con la piaga degli incendi di vegetazione che anche nella giornata di oggi hanno richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco, forestali e volontari della protezione civile regionale.

Diversi i roghi divampati nel Catanese, ma con fronti critici anche nel Trapanese e nel Nisseno.

La provincia di Catania è risultata la più colpita dalle fiamme nell'arco del pomeriggio. Le squadre di emergenza sono state impegnate a Belpasso, dove un rogo di sterpaglie sviluppatosi in via Tintamagna ha creato apprensione per la vicinanza alla fabbrica Condorelli.

Incendi di vegetazione si sono registrati anche nel territorio di Caltagirone, sia in contrada Molone sia in via Antonio Barbara, oltre che a Calatabiano in contrada Serramanco.

A Viagrande, in via Muri Antichi, le operazioni delle squadre antincendio hanno consentito di domare il rogo.

Situazione di emergenza anche nella Sicilia occidentale: nella frazione di Fulgatore, a Trapani, si è rendersi necessario l'impiego di diverse squadre a protezione delle abitazioni. Un altro fronte di incendio ha interessato il territorio di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta.

Fiamme nel Ragusano, dove gli incendi sono divampati lungo la strada provinciale tra Acate e Vittoria.