CESARÒ E SAN TEODORO DIVENTANO “ZONA ROSSA”

Salgono a cinque le zone rosse in Sicilia per il Covid. Lo ha deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che, per contrastare la diffusione del Coronavirus nell’Isola, ha istituito una zona off-limits a Cesarò (dove sono stati riscontrati 85 positivi) e San Teodoro (63 contagiati), in provincia di Messina e distanti poco meno di 2 km uno dall’altro. L’ordinanza, adottata d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, sentiti i sindaci dei due Comuni, Salvatore Calì di Cesarò e Valentina Costantino di San Teodoro, resterà in vigore dalle ore 14 di domani (domenica 8 novembre) fino a domenica 15. Il nuovo provvedimento prevede un’unica zona rossa, tenuto conto della contiguità dei medesimi territori e della presenza di attività lavorative essenziali interconnesse. In particolare, sarà vietato l’accesso e l’allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati. Previsto, inoltre, il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, tranne che per: comprovate esigenze di lavoro; acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; ragioni di natura sanitaria; stato di necessità; usufruire di servizi o svolgere attività non sospese. Stop anche alle attività didattiche e scolastiche (di ogni ordine e grado) e degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Consentito, invece, il transito, in ingresso e in uscita, dai due Comuni, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni o servizi essenziali. Consentita l’entrata e l’uscita dai due paesi esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante. L’ordinanza prevede, inoltre, l’istituzione e l’insediamento, con presidio fisso a Cesarò h24, di una Usca di pronto intervento per entrambe le comunità. Attualmente risultano attive in Sicilia le zone rosse di Sambuca di Sicilia (AG) e Torretta (PA), che scadranno oggi a mezzanotte, Vittoria (RG) e Centuripe (EN), fino al 10 novembre.