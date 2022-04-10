CESARÒ, IL CAMPER RESTA BLOCCATO PER GHIACCIO E NEVE. TURISTE TEDESCHE SOCCORSE DAI CARABINIERI

E’ stata una giornata movimentata per i militari della Stazione Carabinieri di Maniace (CT), impegnati sui monti Nebrodi nel salvataggio di due turiste.Quest’ultime, due sorelle tedesche di 23 e 24 an...

E’ stata una giornata movimentata per i militari della Stazione Carabinieri di Maniace (CT), impegnati sui monti Nebrodi nel salvataggio di due turiste.

Quest’ultime, due sorelle tedesche di 23 e 24 anni, avevano deciso di visitare il Lago di Biviere a bordo del loro camper ma, complici le recenti piogge in quella zona, il loro veicolo è rimasto bloccato dal ghiaccio e dalla neve in una zona prossima alla loro destinazione.

Dopo aver trascorso la notte e constatata ancora l’impossibilità di liberare il proprio camper, hanno diramato l’allarme che è stato raccolto dai Carabinieri di Maniace.

I militari hanno dovuto faticare non poco per liberare il grosso veicolo che, dopo esser stato messo in condizione di viaggiare, nel percorso di rientro è nuovamente scivolato per altre due volte fuori dalla mulattiera in località Lago Maulazzo, a causa del ghiaccio e della neve caduta copiosamente nella zona.

Le turiste sono state quindi accompagnate senza ulteriori problemi sino ad Alcara Li Fusi. L’occasione è propizia per rammentare alla cittadinanza la massima attenzione quando ci si avventura in escursioni, soprattutto nelle aree montane della provincia.