CHAMPIONS LEAGUE: ESPLOSIONE DAVANTI AL BUS DEL DORTMUND
L'incidente è avvenuto sulla Wittbräucker strada (a soli 10 chilometri da Dortmund Stadium). Un portavoce della polizia ha detto "Le bombe sono state collocate al di fuori del bus. "I dispositivi espl...
A cura di Redazione
11 aprile 2017 20:43
L'incidente è avvenuto sulla Wittbräucker strada (a soli 10 chilometri da Dortmund Stadium). Un portavoce della polizia ha detto "Le bombe sono state collocate al di fuori del bus. "I dispositivi esplosivi si trovavano, secondo le informazioni BILD in una siepe sulla strada.
Il club ha confermato un giocatore ferito si tratta di Marc Bartra
P
CHAMPIONS LEAGUE: ESPLOSIONE DAVANTI AL BUS DEL DORTMUND