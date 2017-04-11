95047

CHAMPIONS LEAGUE: ESPLOSIONE DAVANTI AL BUS DEL DORTMUND

L'incidente è avvenuto sulla Wittbräucker strada (a soli 10 chilometri da Dortmund Stadium). Un portavoce della polizia ha detto "Le bombe sono state collocate al di fuori del bus. "I dispositivi espl...

L'incidente è avvenuto sulla Wittbräucker strada (a soli 10 chilometri da Dortmund Stadium). Un portavoce della polizia ha detto "Le bombe sono state collocate al di fuori del bus. "I dispositivi esplosivi si trovavano, secondo le informazioni BILD in una siepe sulla  strada.

Il club ha confermato un giocatore ferito si tratta di Marc Bartra

artita rinviata: si gioca mercoledì alle 18.45

