Che bella festa di sport alle Salinelle!

Il primo trofeo ciclistico della serie è andato in soffitta: tra agonismo, e tanta, tantissima, natura

Il momento della premiazione (Clicca per ingrandire)

95047.it Dal passaggio dalle nostre amate e bistrattate Salinelle alla strada di San Marco e poi tutt'attorno. Paternò si è regalata una giornata di ciclismo "vecchia maniera": un centinaio di partecipanti provenienti da più parti della Sicilia e la possibilità di ammirare le zone più della città. Il Primo trofeo delle Salinelle questa mattina ha regalato un ritorno al passato che non può che essere assecondato: un ritorno ai tempi d'oro del ciclismo quando anche Paternò diceva la sua. E la diceva, eccome.

Ma mai come nell'occasione di oggi, vincere non mai stato così poco importante. L'importante è stato davvero partecipare: come nella tradizione più "decubertiana" del termine.

Giovedì scorso vi avevamo raccontato quello che sarebbe stato lo svolgimento della manifestazione (GUARDA LE INTERVISTE), ed oggi il risultato della kermesse è stato ben al di là delle aspettative: "E' stata una bella giornata di sport - commentano l'ex amministratore Alessandro Cavallaro ed il presidente dell'Asd Bike di Paternò, Angelo Uccellatore - con tanti appassionati giunti da ogni parte della Sicilia. Una manifestazione che la dice lunga sulla voglia di ciclismo che ancora si respira sul nostro territorio: abbiamo anche potuto far ammirare le nostre bellezze paesaggistiche. Un plauso doveroso - concludono - va all'amministrazione che ci ha concesso la possibilità di far disputare questa gara ed corpo di polizia municipale".