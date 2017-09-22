95047

CHECCO ZALONE, NUOVO IRRESISTIBILE SPOT PER LA LOTTA ALLA SMA

22 settembre 2017 14:44
Checco Zalone torna in campo per sostenere la lotta contro la sma, l’atrofia muscolare spinale.

Da venerdì 22 settembre 2017 a lunedì 9 ottobre 2017 la Campagna annuale di raccolta fondi di Famiglie SMA, associazione Onlus composta e gestita esclusivamente da genitori di bambini e da adulti affetti da SMA (Atrofia Muscolare Spinale). Per donare basta inviare un sms o chiamare da rete fissa al 45521.

Obiettivo: raddoppiare i fondi raccolti con la scorsa campagna del 2016 per continuare ad aiutare i bambini malati di atrofia muscolare spinale. Questo denaro serve e servirà a somministrare il farmaco salvavita Spinraza ai 130 piccoli pazienti che già hanno intrapreso il percorso di cura e farlo iniziare anche ad altri.

"Per la prima volta nella storia dell’atrofia muscolare spinale è disponibile un farmaco capace di migliorare il quadro clinico delle persone affette – sottolinea la presidente di Famiglie Sma Onlus, Daniela Lauro – la ricerca scientifica effettuata in tutti questi anni ha portato i risultati sperati: abbiamo bisogno del supporto di tutti per far sì che questa severa malattia genetica possa finalmente non fare più paura".

#facciamolotutti. Per Mirko, per Jacopo, per Matteo. Per i 500 bambini (potenziali destinatari del farmaco) che sarà possibile sostenere attraverso le donazioni al numero 45521. Perché la vita è un diritto di tutti. Questo è il più grande messaggio da inviare.

https://youtu.be/EKd_q7E4n5E

