Il 1° gennaio oltre un milione di persone ha scelto al cinema il nuovo film di Checco Zalone, "Tolo Tolo", che ha incassato così 8.668.926 euro, segnando un debutto da record. Il primato precedente pe...

Il 1° gennaio oltre un milione di persone ha scelto al cinema il nuovo film di Checco Zalone, "Tolo Tolo", che ha incassato così 8.668.926 euro, segnando un debutto da record. Il primato precedente per il botteghino italiano era sempre del comico pugliese: il suo “Quo vado?”, nel 2016, aveva ottenuto un incasso di 7.341.414 euro in un solo giorno.

Era tanta l'aspettativa e la curiosità intorno a "Tolo Tolo", anche dopo l'uscita del videoclip "Immigrato". Il film che segna il debutto alla regia di Zalone dopo una lunga collaborazione con Gennaro Nunziante,

CHECCO ZALONE, OLTRE 8,6 MILIONI IN UN GIORNO

"Checco Zalone ha riunito gli italiani dentro le sale cinematografiche". È il commento con "soddisfazione" di Pietro Valsecchi, produttore del film. "Un risultato incredibile che mi rende ancora piu' felice perche' premia l'opera prima di Checco come regista, una scommessa vinta non solo per gli incassi ma anche per la riuscita del film, che ha saputo divertire ed emozionare grandi e piccoli al di la' di ogni divisione ideologica. Il nuovo decennio inizia bene per il cinema italiano grazie a questa iniezione di fiducia e di incassi che ricadono su tutto il sistema cinematografico", aggiunge.