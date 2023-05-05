"CHI LO RICONOSCE?"
A cura di Redazione
05 maggio 2023 10:04
PATERNO'. Qualcuno lo riconosce?
Vi invio qui di seguito i dati nella speranza possiate pubblicare .
Da qualche giorno si aggira con atteggiamento smarrito un cane di grossa taglia nero con collare in Contrada Patellina ,ha un atteggiamento amichevole.
La zona è Paternó Contrada Patellina (dopo i campi di Botta)
Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]
