"CHI LO RICONOSCE?"

A cura di Redazione Redazione
05 maggio 2023 10:04
"CHI LO RICONOSCE?" -
SOS Animali
PATERNO'. Qualcuno lo riconosce?

Vi invio qui di seguito i dati nella speranza possiate pubblicare .

Da qualche giorno si aggira con atteggiamento smarrito un cane di grossa taglia nero con collare in Contrada Patellina ,ha un atteggiamento amichevole.

La zona è Paternó Contrada Patellina (dopo i campi di Botta)

Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

