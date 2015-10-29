95047

Chi si riconosce?

La foto della classe 1964/65

A cura di Anthony Distefano
29 ottobre 2015 16:16
Chi si riconosce? -
Cronaca
Condividi

95047.it Non è certo facile. Ma una nostra affezionata lettrice, Alfia Virgillito, ci prova: “Chi si riconosce in questa foto? Non ricordo il nome della scuola ma era se non erro era il 1964/65 e la maestra era la signora Greco”.
E, allora, proviamoci: se qualcuno si riconosce magari si riesce a ricostruire l’identità di una classe impressa in un bianco e nero che richiama alla nostalgia. Ma anche alla nostra storia.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047