La foto della classe 1964/65

95047.it Non è certo facile. Ma una nostra affezionata lettrice, Alfia Virgillito, ci prova: “Chi si riconosce in questa foto? Non ricordo il nome della scuola ma era se non erro era il 1964/65 e la maestra era la signora Greco”.

E, allora, proviamoci: se qualcuno si riconosce magari si riesce a ricostruire l’identità di una classe impressa in un bianco e nero che richiama alla nostalgia. Ma anche alla nostra storia.