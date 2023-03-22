Chi vincerà la Ligue 1 rumena 2022/2023: anteprima

Il campionato regolare del più forte campionato di calcio rumeno è terminato. Il gruppo del campionato è stato formato e comprendeva le seguenti sei squadre: Farul Constanta, CFR Cluj, Steaua, Craiova...

Il campionato regolare del più forte campionato di calcio rumeno è terminato. Il gruppo del campionato è stato formato e comprendeva le seguenti sei squadre: Farul Constanta, CFR Cluj, Steaua, Craiova University, Rapid Bucharest e Sepsi. Sono queste squadre che combatteranno per le medaglie d'oro.

I principali contendenti per il titolo della Lega 1 rumena sono quattro club: CFR Cluj, Farul Constanta, Steaua e l'Università di Craiova. Dopo aver studiato queste squadre, si può giungere alla conclusione quale di loro ha più possibilità di oro. Se vuoi scommettere su questo torneo, ti consigliamo di scaricare app Mostbet Bangladesh.

CFR Cluj

"Railroad" ha avuto un buon campionato regolare, ma è arrivato secondo in classifica, perdendo un punto contro Farul Constanta. Con 20 vittorie, il CFR Cluj ha pareggiato tre volte e perso sette volte. Vale anche la pena notare che il "Bianco-Borgogna", insieme ai "Marinai" della regione della Dobrugia, ha avuto l'attacco più forte e una delle migliori difese del campionato. In media, i reparti di Dan Petrescu hanno segnato quasi un gol e mezzo in 90 minuti di gioco e ne hanno subiti meno di uno.

Nel girone del campionato, il "bianco-bordeaux" è stato inferiore al "popolo di Costanza" solo per indicatori aggiuntivi, e il terzo Steaua è stato superato di tre punti. In generale, i "ferrovieri" hanno una squadra potente e la squadra è capace di risultati. Quindi le possibilità per il nono scudetto nella storia del club nato da un'idea di Ioan Varga sono abbastanza buone.

Farul Constanta

I Mariners hanno avuto un'ottima stagione regolare e l'hanno vinta. Allo stesso tempo, Farul Constanta era davanti al secondo CFR Cluj di un punto. Dopo aver segnato 54 gol in 30 partite, la squadra di Gheorghe Hadji ha subito 28 gol. Con 17 vittorie e 9 pareggi, i biancoazzurri hanno perso quattro volte. Gli “squali” furono sconfitti dalle Università di Craiova, Hermannstadt, dai “ferrovieri” e dalle Università di Cluj.

Nel girone del campionato, "persone di Constanta" erano davanti al secondo CFR Cluj in ulteriori indicatori. Quindi la lotta per le medaglie d'oro per gli "squali" dovrebbe essere piuttosto difficile. Allo stesso tempo, le possibilità del debutto scudetto dei biancoazzurri nella Ligue 1 rumena sono piuttosto buone. Dati i risultati della squadra in questa stagione, gli Sharks potrebbero ottenere medaglie d'oro.

Steaua

Gli Army Men hanno avuto un bell'aspetto nella stagione regolare e hanno concluso al terzo posto. Allo stesso tempo, il club di Bucarest era a sei punti dal secondo "bianco-bordeaux" di Cluj, e il quarto dell'Università di Craiova era avanti di tre punti. Dopo aver vinto in 17 partite, lo Steaua ha pareggiato 6 volte e perso in 7 casi. Con uno degli attacchi più forti del campionato, la difesa rossoblù è stata la peggiore tra le prime sette. L'ultima volta che il detentore del record di vittorie in campionati (26) ha vinto il campionato di calcio d'élite rumeno nella stagione 2014/2015.

I rossoblù sono al terzo posto nel girone di campionato e sono a tre punti da CFR Cluj e Farul Constanta. Quindi i "soldati" potrebbero benissimo competere per il primo posto. Anche se sarà estremamente difficile farlo.

Università di Craiova

Gli "studenti" si sono comportati bene nella stagione regolare e hanno concluso al quarto posto. Dopo aver superato di due punti il ​​quarto Rapid Bucarest, i “campioni del grande amore” erano a tre punti dal terzo Steaua. Dopo aver subito 8 sconfitte e 6 pareggi, l'Università di Craiova ha ottenuto 16 vittorie. Da segnalare anche che i "bianco-blu" avevano una delle migliori difese del campionato. In media, il "popolo dell'Oltenia" ha concesso meno di un pallone ogni 90 minuti di gioco.

Nel girone del campionato, i Bania Lions sono partiti al quarto posto, perdendo per due crediti contro il terzo Steaua. Allo stesso tempo, l'Università di Craiova era di cinque punti dietro i "ferrovieri" e i "marinai" che occupavano le prime due linee. I "campioni del grande amore" non hanno una formazione particolarmente formidabile, quindi difficilmente la squadra potrà puntare a medaglie d'oro.

La nostra previsione

Le università di Craiova e Steaua non sono molto stabili ed è improbabile che queste squadre riescano a ottenere medaglie d'oro. Se il "bianco-blu" o il "rosso-blu" ottengono almeno "argento", allora questo può già essere considerato un successo. È molto probabile che CFR Cluj e Farul Constanta si contendano il titolo e molto sarà deciso negli scontri diretti. Storicamente, i "marinai" raramente superano i "ferrovieri", quindi è improbabile che gli "squali" a distanza aggirino il "bianco-bordeaux". Wards Dan Petrescu, molto probabilmente, otterrà un altro campionato.