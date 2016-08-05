"Chiederò una indagine interna sulla delibera di giunta"

La presidente dell'assise Laura Bottino spiega che "La delibera sugli equilibri di Bilancio non è mai stata trasmessa al consiglio

La presidente del consiglio interviene sul seguito della vicenda legata al post-voto sull'addizionale Irpef:

"Venuta a conoscenza di una delibera di giunta, peraltro già pubblicata, la 232 del 28 Luglio 2016 avente ad oggetto "Indicazioni programmatiche per il mantenimento degli equilibri di bilancio - linee guida", vi informo che - a tutela dell'organo consiliare e della legalità- chiederò al Segretario Comunale di aprire una indagine interna, ai sensi dell'art. 55 bis D.lgs 165/2001, con conseguente, se del caso, provvedimento disciplinare.

Primo, la delibera in questione non è stata mai trasmessa al Consiglio comunale, né è stata fatta menzione al consiglio comunale del 30 Luglio della sua esistenza. Ma la cosa assai più grave è che la delibera contiene al suo interno un chiaro Falso ideologico in quanto al punto 1 della parte dispositiva reca testualmente: "di adottare delibera di determinazione aliquota addizionale IRPEF, da trasmettere al consiglio comunale per l'adozione di competenza". Come fa la giunta il 28 Luglio a dire "a sé stessa" di adottare una delibera che ha già deliberato e predisposto per il consiglio in data 25 Luglio? Cioè tre giorni prima? Il 28 Luglio, peraltro, era già partita la convocazione del consiglio comunale proprio sull'aumento dell'aliquota Irpef.

Certi fatti non sono più tollerabili".