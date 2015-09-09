“Chiedo alla presidente: qual è il conflitto d’interesse sulla Fiera?”

LA REPLICA. L’intervento del consigliere comunale Turi Comis

95047.it La dichiarazione raccolta da 95047.it da parte del consigliere comunale di maggioranza in merito alle esternazioni della presidente del consiglio, Laura Bottino, a proposito della organizzazione della Fiera di Settembre.

“Sono onorato che la presidente del consiglio si interessi ad una questione del genere. Preciserei che non sono il solo a voler dare un contributo alla causa per l'organizzazione della Fiera. E se la presidente è sicura dei suoi riscontri, vada avanti. Altrimenti chieda scusa. Sono, semmai, io che rivolgo una domanda: "È possibile poter dare un proprio contributo alla città o no?". Non sto scavalcando alcun assessore: sto soltanto dando una mano, così come era già accaduto per il Carnevale che altrimenti non si sarebbe mai fatto.

E, dunque, quale sarebbe il mio conflitto d'interesse visto che il Comune non sta uscendo nemmeno una lira? È tutto fatto nella massima trasparenza e legalità: si possono andare a cercare i documenti al Comune. Si tratta di una partecipazione al Bando a costo zero e non è nemmeno detto che si rientrerà delle spese. La presidente non mi ha mai chiamato per chiarire questa situazione: evidentemente, si basa sulle voci di popolo. Infine, per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, l’associazione che sta organizzando la Fiera di Settembre non è in alcun modo riconducibile a quella con la quale abbiamo organizzato "Un fiume di Befane” ed altre manifestazioni alle quali ho, anche lì, ho dato il mio contributo per il bene della città. Io ho rilasciato una intervista solo per ribadire che la Fiera di Settembre si sarebbe fatta e per smentire quelle voci che parlavano addirittura di "truffa" in relazione alla Fiera. Tutto falso e inaccettabile".