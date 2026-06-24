95047

Chiesa catanese, 49 nuove nomine: novità anche nelle parrocchie di Paternò.

Tra parroci, amministratori parrocchiali, vicari e cappellani, le decisioni interessano numerose comunità dell'Arcidiocesi di Catania, comprese diverse realtà del territorio etneo.

A cura di Redazione Redazione
24 giugno 2026 18:15
Chiesa catanese, 49 nuove nomine: novità anche nelle parrocchie di Paternò. -
Paternò
News
Condividi

Sono 49 le nomine rese note dall’arcivescovo di Catania Luigi Renna, che interessano amministratori parrocchiali, vicari, rettori di chiese, cappellani, assistenti spirituali e collaboratori pastorali dell’Arcidiocesi.

C'è la conferma di padre Agatino Gugliara come vicario episcopale per la vita consacrata e di Giuseppe Di Fazio come direttore dell’ufficio per le comunicazioni sociali; don Enrico Catania diventa direttore dell’ufficio per la pastorale delle vocazioni.

Le nomine coinvolgono numerose comunità dell’Arcidiocesi, dalla parrocchia San Cristoforo di Catania alle chiese madri di Adrano e Ragalna, passando per il Santissimo Salvatore di Biancavilla, Sant’Agata di Bronte, San Giovanni Bosco di Paternò, Santa Maria del Carmelo alla Barriera e le parrocchie Santissimo Crocifisso e Santa Maria del Carmelo di Santa Maria di Licodia.

 Ecco l'elenco completo.

 1. il Rev. P. AGATINO GUGLIARA, SSP, Vicario episcopale per la vita consacrata,  confermando il suo precedente mandato;

2. il Rev. don ORAZIO BONACCORSI Difensore del vincolo e Promotore di  giustizia del Tribunale Ecclesiastico Diocesano;

3. il Rev. don ENRICO CATANIA Direttore dell’Ufficio per la Pastorale delle  vocazioni;

4. il Dott. GIUSEPPE DI FAZIO Direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali  della Curia, confermando il suo precedente mandato;

5. il Rev. Can. SALVATORE INTERLANDO Referente diocesano per le Forze Armate  civili e militari;

6. il Rev. don ROBERTO MANGIAGLI Vicario foraneo del Vicariato VI;

7. il Rev. don ROBERTO CAPRINO CAMPANA Parroco della parrocchia Maria  Santissima del Rosario e San Rocco in San Giovanni La Punta;

8. il Rev. P. JEAN KAMBOU, NSGC, Parroco della parrocchia San Marco in  Tremestieri Etneo;

9. il Rev. P. MUTONJI (JEAN CLAUDE) KASOMBO, CSS, Parroco della parrocchia  San Cristoforo in Catania;

10.il Rev. don ALFIO LIPERA Parroco della parrocchia Santa Bernadette in  Misterbianco, confermando il precedente mandato;

11.il Rev. don ANTONINO MODICA Parroco della parrocchia San Sebastiano  Martire in Maniace;

12.il Rev. don VINCENZO SAVIO NICOLOSI Parroco della parrocchia Santa Barbara  in Ragalna, confermando il precedente mandato;

13.il Rev. don MAURIZIO PAGLIARO Parroco delle parrocchie Santissimo  Crocifisso e Santa Maria del Carmelo entrambe in Santa Maria di Licodia e  Assistente ecclesiastico delle Confraternite SS. Sacramento, S. Giuseppe e S. Luigi in Santa Maria di Licodia;

14.il Rev. don ANDREA PELLEGRINO Parroco della parrocchia San Giovanni  Bosco in Paternò;

1/4

15.il Rev. don GAETANO ROBERTO PUGLISI Parroco della parrocchia Santa Maria  del Carmelo alla Barriera in Catania;

16.il Rev. don GAETANO PULEO Parroco della parrocchia Santa Maria della  Mercede in Catania;

17.il Rev. don DOMENICO RAPISARDA Parroco della parrocchia Santa Maria delle  Grazie in Tremestieri;

18.il Rev. Can. SANTO MASSIMO SALAMONE Parroco della parrocchia  Sant’Antonio Abate in Paternò;

19.il Rev. P. ARQUIMEDES SANCHEZ GINES, LC, Moderatore del coetus  sacerdotum al quale sono affidate in solidum le parrocchie San Giuseppe Sposo  della Beata Maria Vergine e di Santa Lucia Vergine e Martire entrambe in Catania;

20.il Rev. don SALVATORE STIMOLI Parroco della parrocchia Maria Santissima  Assunta in Cielo in Adrano, confermando il precedente mandato;

21.il Rev. don SALVATORE VERZÌ Parroco della parrocchia Sant’Agata Vergine e  Martire in Bronte;

22.il Rev. don ALFREDO CALTABIANO Amministratore parrocchiale della  parrocchia San Michele in Paternò, nonché Correttore spirituale della Fraternità  Misericordia di Paternò;

23.il Rev. don NICOLÒ COCO Amministratore parrocchiale della parrocchia  Santissimo Salvatore in Biancavilla;

24.il Rev. don SALVATORE CONSOLI (jr) Amministratore parrocchiale della  parrocchia Cristo Re in Paternò, nonché Assistente spirituale della Zona Etna Alto  Simeto – Regione Sicilia dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI);

25.il Rev. don MARCO CUTTONE Amministratore parrocchiale della parrocchia  Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria in Adrano;

26.il Rev. P. PAUL NDIGI, CPPS, Amministratore parrocchiale della parrocchia Spirito Santo in Catania;

27.il Rev. don RICCARDO SCARCELLI Amministratore parrocchiale della  parrocchia San Silvestro in Bronte, nonché Assistente ecclesiastico della  Confraternita di Maria SS. della Misericordia in Bronte;

28.il Rev. P. GIORGIO TASSONE, OFM Conv., Amministratore parrocchiale delle  parrocchie Santissimo Crocifisso della Buona Morte e San Berillo in Santa Maria  degli Ammalati entrambe in Catania;

29.il Rev. don DOMENICO EVOLA Vicario parrocchiale della parrocchia San Leone  Vescovo in Catania;

2/4

30.il Rev. P. ARTURO GUERRA ARIAS, LC, membro del coetus sacerdotum al quale  sono affidate in solidum le parrocchie San Giuseppe Sposo della Beata Maria  Vergine e di Santa Lucia Vergine e Martire entrambe in Catania;

31.il Rev. don GIULIO AUSINI Vicario parrocchiale della parrocchia Santa Caterina  Alessandrina in Pedara;

32.il Rev. don AUDAX NDALAHWA KUSEKWAVicario parrocchiale della parrocchia  Santa Maria del Carmelo alla Barriera in Catania;

33.il Rev. don RICCARDO LEONARDI Vicario parrocchiale della parrocchia San  Massimiliano Kolbe in Misterbianco;

34.il Rev. P. DENIS MASSAWE, CPPS, Vicario parrocchiale della parrocchia Spirito  Santo in Catania;

35.il Rev. don ROMANUSWISSA Vicario parrocchiale delle parrocchie San Giuseppe  e Santa Maria della Guardia entrambe in Belpasso;

36.il Rev. don AMBROGIO MONFORTE Rettore della chiesa Sant’Antonio di Padova  in Biancavilla, nonché Commissario arcivescovile della Confraternita omonima;

37.il Rev. don GIUSEPPE SCRIVANO Rettore della chiesa San Giovanni Apostolo in  Adrano;

38.il Rev. don SALVATORE PAOLO CUCÈ Cappellano della Casa della carità delle  Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli;

39.il Rev. P. MARIO MARINO, OFM, Cappellano del Monastero Santa Chiara  (clarisse) in Biancavilla;

40.il Rev. don GIUSEPPE DAVIDE MIRONE Cappellano volontario del Presidio  G. Rodolico dell’Azienza Ospedaliero Universitaria Policlinico in Catania, nonché Vicario parrocchiale della parrocchia Santa Maria dell’Aiuto in Catania;

41.il Rev. Diac. ANGELO BUTERA Collaboratore pastorale della parrocchia Santa  Caterina Alessandrina in Pedara;

42.il Rev. Diac. MARCELLO CALÀ SCALCIONE Collaboratore pastorale della  parrocchia Santa Maria in Ognina, nonché Collaboratore pastorale dell’Ufficio  per la Pastorale delle Persone con disabilità;

43.il Rev. Diac. GIUSEPPE CANNIZZO Collaboratore pastorale del Presidio  G. Rodolico dell’Azienza Ospedaliero Universitaria Policlinico in Catania;

44.il Rev. Diac. VITTORIO FALLICA Collaboratore pastorale della parrocchia Sacra  Famiglia in Catania, nonché della Caritas diocesana;

45.il Rev. Diac. FRANCESCO SILVESTRO GENNARO Collaboratore pastorale della  parrocchia Santa Maria delle Grazie in Misterbianco;

3/4

46.il Rev. Diac. NUNZIO NICOTRA Collaboratore pastorale del Presidio G. Rodolico dell’Azienza Ospedaliero Universitaria Policlinico in Catania;

47.il Rev. Diac. PAOLO MILANO Collaboratore pastorale della parrocchia Santa  Maria dell’Aiuto in Catania;

48.il Rev. Diac. LUCA PAPALINO Collaboratore pastorale della parrocchia Beata  Maria Vergine Ausiliatrice e San Domenico Savio in Catania;

49.il Rev. Diac. ROBERTO PAPPALARDO Collaboratore pastorale della parrocchia  Santa Maria della Provvidenza in Zafferana Etnea.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui 95047