Chiesa catanese, 49 nuove nomine: novità anche nelle parrocchie di Paternò.

Tra parroci, amministratori parrocchiali, vicari e cappellani, le decisioni interessano numerose comunità dell'Arcidiocesi di Catania, comprese diverse realtà del territorio etneo.

Sono 49 le nomine rese note dall’arcivescovo di Catania Luigi Renna, che interessano amministratori parrocchiali, vicari, rettori di chiese, cappellani, assistenti spirituali e collaboratori pastorali dell’Arcidiocesi.

C'è la conferma di padre Agatino Gugliara come vicario episcopale per la vita consacrata e di Giuseppe Di Fazio come direttore dell’ufficio per le comunicazioni sociali; don Enrico Catania diventa direttore dell’ufficio per la pastorale delle vocazioni.

Le nomine coinvolgono numerose comunità dell’Arcidiocesi, dalla parrocchia San Cristoforo di Catania alle chiese madri di Adrano e Ragalna, passando per il Santissimo Salvatore di Biancavilla, Sant’Agata di Bronte, San Giovanni Bosco di Paternò, Santa Maria del Carmelo alla Barriera e le parrocchie Santissimo Crocifisso e Santa Maria del Carmelo di Santa Maria di Licodia.

Ecco l'elenco completo.

1. il Rev. P. AGATINO GUGLIARA, SSP, Vicario episcopale per la vita consacrata, confermando il suo precedente mandato;

2. il Rev. don ORAZIO BONACCORSI Difensore del vincolo e Promotore di giustizia del Tribunale Ecclesiastico Diocesano;

3. il Rev. don ENRICO CATANIA Direttore dell’Ufficio per la Pastorale delle vocazioni;

4. il Dott. GIUSEPPE DI FAZIO Direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della Curia, confermando il suo precedente mandato;

5. il Rev. Can. SALVATORE INTERLANDO Referente diocesano per le Forze Armate civili e militari;

6. il Rev. don ROBERTO MANGIAGLI Vicario foraneo del Vicariato VI;

7. il Rev. don ROBERTO CAPRINO CAMPANA Parroco della parrocchia Maria Santissima del Rosario e San Rocco in San Giovanni La Punta;

8. il Rev. P. JEAN KAMBOU, NSGC, Parroco della parrocchia San Marco in Tremestieri Etneo;

9. il Rev. P. MUTONJI (JEAN CLAUDE) KASOMBO, CSS, Parroco della parrocchia San Cristoforo in Catania;

10.il Rev. don ALFIO LIPERA Parroco della parrocchia Santa Bernadette in Misterbianco, confermando il precedente mandato;

11.il Rev. don ANTONINO MODICA Parroco della parrocchia San Sebastiano Martire in Maniace;

12.il Rev. don VINCENZO SAVIO NICOLOSI Parroco della parrocchia Santa Barbara in Ragalna, confermando il precedente mandato;

13.il Rev. don MAURIZIO PAGLIARO Parroco delle parrocchie Santissimo Crocifisso e Santa Maria del Carmelo entrambe in Santa Maria di Licodia e Assistente ecclesiastico delle Confraternite SS. Sacramento, S. Giuseppe e S. Luigi in Santa Maria di Licodia;

14.il Rev. don ANDREA PELLEGRINO Parroco della parrocchia San Giovanni Bosco in Paternò;

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15.il Rev. don GAETANO ROBERTO PUGLISI Parroco della parrocchia Santa Maria del Carmelo alla Barriera in Catania;

16.il Rev. don GAETANO PULEO Parroco della parrocchia Santa Maria della Mercede in Catania;

17.il Rev. don DOMENICO RAPISARDA Parroco della parrocchia Santa Maria delle Grazie in Tremestieri;

18.il Rev. Can. SANTO MASSIMO SALAMONE Parroco della parrocchia Sant’Antonio Abate in Paternò;

19.il Rev. P. ARQUIMEDES SANCHEZ GINES, LC, Moderatore del coetus sacerdotum al quale sono affidate in solidum le parrocchie San Giuseppe Sposo della Beata Maria Vergine e di Santa Lucia Vergine e Martire entrambe in Catania;

20.il Rev. don SALVATORE STIMOLI Parroco della parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo in Adrano, confermando il precedente mandato;

21.il Rev. don SALVATORE VERZÌ Parroco della parrocchia Sant’Agata Vergine e Martire in Bronte;

22.il Rev. don ALFREDO CALTABIANO Amministratore parrocchiale della parrocchia San Michele in Paternò, nonché Correttore spirituale della Fraternità Misericordia di Paternò;

23.il Rev. don NICOLÒ COCO Amministratore parrocchiale della parrocchia Santissimo Salvatore in Biancavilla;

24.il Rev. don SALVATORE CONSOLI (jr) Amministratore parrocchiale della parrocchia Cristo Re in Paternò, nonché Assistente spirituale della Zona Etna Alto Simeto – Regione Sicilia dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI);

25.il Rev. don MARCO CUTTONE Amministratore parrocchiale della parrocchia Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria in Adrano;

26.il Rev. P. PAUL NDIGI, CPPS, Amministratore parrocchiale della parrocchia Spirito Santo in Catania;

27.il Rev. don RICCARDO SCARCELLI Amministratore parrocchiale della parrocchia San Silvestro in Bronte, nonché Assistente ecclesiastico della Confraternita di Maria SS. della Misericordia in Bronte;

28.il Rev. P. GIORGIO TASSONE, OFM Conv., Amministratore parrocchiale delle parrocchie Santissimo Crocifisso della Buona Morte e San Berillo in Santa Maria degli Ammalati entrambe in Catania;

29.il Rev. don DOMENICO EVOLA Vicario parrocchiale della parrocchia San Leone Vescovo in Catania;

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30.il Rev. P. ARTURO GUERRA ARIAS, LC, membro del coetus sacerdotum al quale sono affidate in solidum le parrocchie San Giuseppe Sposo della Beata Maria Vergine e di Santa Lucia Vergine e Martire entrambe in Catania;

31.il Rev. don GIULIO AUSINI Vicario parrocchiale della parrocchia Santa Caterina Alessandrina in Pedara;

32.il Rev. don AUDAX NDALAHWA KUSEKWAVicario parrocchiale della parrocchia Santa Maria del Carmelo alla Barriera in Catania;

33.il Rev. don RICCARDO LEONARDI Vicario parrocchiale della parrocchia San Massimiliano Kolbe in Misterbianco;

34.il Rev. P. DENIS MASSAWE, CPPS, Vicario parrocchiale della parrocchia Spirito Santo in Catania;

35.il Rev. don ROMANUSWISSA Vicario parrocchiale delle parrocchie San Giuseppe e Santa Maria della Guardia entrambe in Belpasso;

36.il Rev. don AMBROGIO MONFORTE Rettore della chiesa Sant’Antonio di Padova in Biancavilla, nonché Commissario arcivescovile della Confraternita omonima;

37.il Rev. don GIUSEPPE SCRIVANO Rettore della chiesa San Giovanni Apostolo in Adrano;

38.il Rev. don SALVATORE PAOLO CUCÈ Cappellano della Casa della carità delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli;

39.il Rev. P. MARIO MARINO, OFM, Cappellano del Monastero Santa Chiara (clarisse) in Biancavilla;

40.il Rev. don GIUSEPPE DAVIDE MIRONE Cappellano volontario del Presidio G. Rodolico dell’Azienza Ospedaliero Universitaria Policlinico in Catania, nonché Vicario parrocchiale della parrocchia Santa Maria dell’Aiuto in Catania;

41.il Rev. Diac. ANGELO BUTERA Collaboratore pastorale della parrocchia Santa Caterina Alessandrina in Pedara;

42.il Rev. Diac. MARCELLO CALÀ SCALCIONE Collaboratore pastorale della parrocchia Santa Maria in Ognina, nonché Collaboratore pastorale dell’Ufficio per la Pastorale delle Persone con disabilità;

43.il Rev. Diac. GIUSEPPE CANNIZZO Collaboratore pastorale del Presidio G. Rodolico dell’Azienza Ospedaliero Universitaria Policlinico in Catania;

44.il Rev. Diac. VITTORIO FALLICA Collaboratore pastorale della parrocchia Sacra Famiglia in Catania, nonché della Caritas diocesana;

45.il Rev. Diac. FRANCESCO SILVESTRO GENNARO Collaboratore pastorale della parrocchia Santa Maria delle Grazie in Misterbianco;

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46.il Rev. Diac. NUNZIO NICOTRA Collaboratore pastorale del Presidio G. Rodolico dell’Azienza Ospedaliero Universitaria Policlinico in Catania;

47.il Rev. Diac. PAOLO MILANO Collaboratore pastorale della parrocchia Santa Maria dell’Aiuto in Catania;

48.il Rev. Diac. LUCA PAPALINO Collaboratore pastorale della parrocchia Beata Maria Vergine Ausiliatrice e San Domenico Savio in Catania;

49.il Rev. Diac. ROBERTO PAPPALARDO Collaboratore pastorale della parrocchia Santa Maria della Provvidenza in Zafferana Etnea.