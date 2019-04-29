CHISARI RICONFERMATO SINDACO DI RAGALNA, I VOTI DI PREFERENZA

Salvatore Chisari è stato riconfermato sindaco di RagalnaI risultati:CHISARI SALVATORE VOTI 1.374 % 55,81%MOTTA EMANUELE VOTI 1.088 % 44,19%RIPARTIZIONE SEGGI:Cresce Ragalna 8 SeggiRinascita 3 SeggiTu...

Salvatore Chisari è stato riconfermato sindaco di Ragalna

I risultati:

CHISARI SALVATORE VOTI 1.374 % 55,81%

MOTTA EMANUELE VOTI 1.088 % 44,19%

RIPARTIZIONE SEGGI:

Cresce Ragalna 8 Seggi

Rinascita 3 Seggi

Tutti i voti di preferenza e gli eletti:

Consiglieri di maggioranza

Cresce Ragalna 2019

Nino Caruso 516

Maria Lucia Saladdino 390

Maria Rita Vitaliti 246

Giuseppe Longo 218

Rosetta Bruno 175

Roberto Di Bella 158

Beatrice Longo 140

Andrea Corsaro 114

Rosy Motta 111

Francesca Laudani 79

Signorelli Antonino 68

Davide Caliò 67

Consiglieri di opposizione

Rinascita - Motta sindaco

Emanuele Motta (eletto in quanto candidato sindaco al secondo posto)

Salvatore Di Caro 305

Vincenzo Pappalardo 245

Giuliana Salomone 212

Anna Maria Laudani 204

Valeria Chisari 157

Emilio Pappalardo 146

Roberto Cariola 79

Rita Giordano 76

Antonio Longo 68

Rita Giuffrida 63

Nunzio Biuso 46

Roberto Fonte 16

I report pubblicati sono meramente indicativi in quanto elaborati sui dati provvisori comunicati dai Comuni

L'affluenza definitiva è stata del 73,77%, su 3.405 aventi diritto al voto hanno votato in 2.512

Alle ultime amministrative aveva votato l'82,10%. (-8,32%)

Quattro i Comuni al voto nel Catanese, compreso Aci Castello, dove il sindaco è già stato eletto. A Motta Sant’Anastasia vince Anastasio Carrà con 2.797 voti, ovvero il 44,12% delle preferenze; a Ragalna il sindaco è Salvatore Chisari con 1.374 voti pari al 55,81% delle preferenze; a Zafferana Etnea vince Salvatore Russo, che ha ottenuto 2.872 voti pari al 54,10% delle preferenze.

AFFLUENZA Amministrative 2019.

Alle ore 19 a Ragalna su 3.405 aventi diritto al voto hanno votato in 1.869 pari al 54,89 %

Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ore il 62,26

C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.

Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi delle Amministrative 2019.

Alle ore 12 a Ragalna su 3.405 aventi diritto al voto hanno votato in 570 pari al 16.74 %

Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ore il 17.22%

C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.

(in aggiornamento)

A contendersi la poltrona da primo cittadino, da una parte il sindaco uscente Salvo Chisari, dall'altra il suo ex assessore, l'imprenditore Emanuele Motta.

Entrambi i candidati accoglieranno nelle loro liste civiche soggetti politicamente legati sia al centrodestra che al centrosinistra

Seggi aperti nei 34 comuni siciliani dove si vota per il rinnovo di sindaci e consigli comunali.

Sono 436.567 gli elettori chiamati al voto. Caltanissetta è l'unico capoluogo di provincia che andrà alle urne e dove si voterà, come in altri sei comuni, con il maggioritario a doppio turno: l'eventuale ballottaggio (necessario se nessuno dei candidati ottiene almeno il 40% di consensi) si svolgerà il 12 maggio.

Gli altri comuni col doppio turno sono: Gela (Cl), Aci Castello (Ct), Bagheria (Pa), Monreale (Pa), Castelvetrano (Tp), Mazara del Vallo (Tp).

Nei 27 centri, con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, viene eletto chi conquista più voti al primo turno. I seggi saranno aperti fino alle 23 poi comincerà lo spoglio delle schede.